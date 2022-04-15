Банки предлагают различные условия по кредитным картам, но многие выбирают продукт именно от Тинькофф Банка. Его кредитки — для покупок в супермаркетах, заказа товаров из интернет-магазинов, путешествий и с выгодным кешбэком.
Тинькофф Банк входит в топ-30 крупнейших банков России. Он работает стабильно и предлагает выгодные условия сотрудничества. И здесь высокая вероятность одобрения, если клиенту нужна кредитная карта срочно.
Как оформить кредитную карту в Тинькофф Банке
Процесс оформления является стандартным и сводится к определенному алгоритму:
- Выбор интересующего продукта.
- Указание необходимого лимита.
- Заполнение анкеты в соответствии с подстрочником.
- Прохождение телефонного собеседования с оператором.
- Получение ответа в день обращения.
Банк выпускает кредитки национальной платежной системы «Мир» и международных Visa и MasterCard. Курьер доставляет пластик в любую точку страны. После подписания договора карту нужно активировать карту на сайте банка, указав ее номер и задав PIN код, или в приложении.
Банк может первоначально предоставить небольшой лимит, но потом он будет увеличиваться в одностороннем порядке, если клиент будет совершать платежи вовремя, не выходя на просрочку.
Преимущества кредитных карт Тинькофф Банка
Клиент может оформить кредитную карту в Тинькофф Банке онлайн. Чаще всего выбирают Тинькофф Платинум, так как это универсальный продукт с повышенным кешбеком и возможностью снимать деньги в любых банкоматах.
В Тинькофф Банке есть специализированные карты, заточенные под определенные финансовые затраты:
- All Airlines/All Airlines Black Edition — для путешественников, которые часто летают на самолетах различных авиакомпаний.
- Tinkoff Drive — для автолюбителей, которые хотят экономить на автоуслугах.
- All Games. Эта карта дает повышенный кэшбэк геймерам, которые используют донаты в в онлайн-компьютерных играх. Также есть несколько специализированных карт для конкретно взятых игр.
- S7 Tinkoff/S7 Tinkoff Black Edition — вариант для тех, кто предпочитает летать авиакомпанией S7.
- Перекресток, Азбука Вкуса, Магнит позволяют экономить на совершении каждодневных покупок.
- AliExpress — карта, позволяющая получать повышенный кешбэк за транзакции на платформе.
- Акционерное Общество «Тинькофф
Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1
GammiPluhЗачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)
GammiPluhА кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......
c2h5oh76хорошо, вот уже хоть что то, но вот одна неувязочка, там тоже заявлено, что сказало МО РФ, но вот не...
c2h5oh76я уже давно понял, что ты забору больше веришь, чем официальным источникам