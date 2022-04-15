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Кредитные карты Тинькофф Банка: все преимущества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Банки предлагают различные условия по кредитным картам, но многие выбирают продукт именно от Тинькофф Банка. Его кредитки — для покупок в супермаркетах, заказа товаров из интернет-магазинов, путешествий и с выгодным кешбэком.

Тинькофф Банк входит в топ-30 крупнейших банков России. Он работает стабильно и предлагает выгодные условия сотрудничества. И здесь высокая вероятность одобрения, если клиенту нужна кредитная карта срочно.

Как оформить кредитную карту в Тинькофф Банке

Процесс оформления является стандартным и сводится к определенному алгоритму:

  1. Выбор интересующего продукта.
  2. Указание необходимого лимита.
  3. Заполнение анкеты в соответствии с подстрочником.
  4. Прохождение телефонного собеседования с оператором.
  5. Получение ответа в день обращения.

Банк выпускает кредитки национальной платежной системы «Мир» и международных Visa и MasterCard. Курьер доставляет пластик в любую точку страны. После подписания договора карту нужно активировать карту на сайте банка, указав ее номер и задав PIN код, или в приложении.

Банк может первоначально предоставить небольшой лимит, но потом он будет увеличиваться в одностороннем порядке, если клиент будет совершать платежи вовремя, не выходя на просрочку.

Преимущества кредитных карт Тинькофф Банка

Клиент может оформить кредитную карту в Тинькофф Банке онлайн. Чаще всего выбирают Тинькофф Платинум, так как это универсальный продукт с повышенным кешбеком и возможностью снимать деньги в любых банкоматах.

В Тинькофф Банке есть специализированные карты, заточенные под определенные финансовые затраты:

  • All Airlines/All Airlines Black Edition — для путешественников, которые часто летают на самолетах различных авиакомпаний.
  • Tinkoff Drive — для автолюбителей, которые хотят экономить на автоуслугах.
  • All Games. Эта карта дает повышенный кэшбэк геймерам, которые используют донаты в в онлайн-компьютерных играх. Также есть несколько специализированных карт для конкретно взятых игр.
  • S7 Tinkoff/S7 Tinkoff Black Edition — вариант для тех, кто предпочитает летать авиакомпанией S7.
  • Перекресток, Азбука Вкуса, Магнит позволяют экономить на совершении каждодневных покупок.
  • AliExpress — карта, позволяющая получать повышенный кешбэк за транзакции на платформе.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1
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Топ комментариев

GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)

GammiPluh

А кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......

c2h5oh76

хорошо, вот уже хоть что то, но вот одна неувязочка, там тоже заявлено, что сказало МО РФ, но вот не...

c2h5oh76

я уже давно понял, что ты забору больше веришь, чем официальным источникам