Банки предлагают различные условия по кредитным картам, но многие выбирают продукт именно от Тинькофф Банка. Его кредитки — для покупок в супермаркетах, заказа товаров из интернет-магазинов, путешествий и с выгодным кешбэком.

Тинькофф Банк входит в топ-30 крупнейших банков России. Он работает стабильно и предлагает выгодные условия сотрудничества. И здесь высокая вероятность одобрения, если клиенту нужна кредитная карта срочно.

Как оформить кредитную карту в Тинькофф Банке

Процесс оформления является стандартным и сводится к определенному алгоритму:

Выбор интересующего продукта. Указание необходимого лимита. Заполнение анкеты в соответствии с подстрочником. Прохождение телефонного собеседования с оператором. Получение ответа в день обращения.

Банк выпускает кредитки национальной платежной системы «Мир» и международных Visa и MasterCard. Курьер доставляет пластик в любую точку страны. После подписания договора карту нужно активировать карту на сайте банка, указав ее номер и задав PIN код, или в приложении.

Банк может первоначально предоставить небольшой лимит, но потом он будет увеличиваться в одностороннем порядке, если клиент будет совершать платежи вовремя, не выходя на просрочку.

Преимущества кредитных карт Тинькофф Банка

Клиент может оформить кредитную карту в Тинькофф Банке онлайн. Чаще всего выбирают Тинькофф Платинум, так как это универсальный продукт с повышенным кешбеком и возможностью снимать деньги в любых банкоматах.

В Тинькофф Банке есть специализированные карты, заточенные под определенные финансовые затраты:

All Airlines/All Airlines Black Edition — для путешественников, которые часто летают на самолетах различных авиакомпаний.

Tinkoff Drive — для автолюбителей, которые хотят экономить на автоуслугах.

All Games. Эта карта дает повышенный кэшбэк геймерам, которые используют донаты в в онлайн-компьютерных играх. Также есть несколько специализированных карт для конкретно взятых игр.

S7 Tinkoff/S7 Tinkoff Black Edition — вариант для тех, кто предпочитает летать авиакомпанией S7.

Перекресток, Азбука Вкуса, Магнит позволяют экономить на совершении каждодневных покупок.

AliExpress — карта, позволяющая получать повышенный кешбэк за транзакции на платформе.

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