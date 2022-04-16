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Начались съемки мистического детектива «Сны» с Прилучным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Premier

Новый сериал «Сны» расскажет о расследованиях преступлений полицейского с помощью девушки, владеющей даром видеть смерти людей. Детектив выйдет в этом году в онлайн-кинотеатре Premier.

В центре сюжета – девушка Женя Журавлева. С ней и ее женихом случилась трагедия. Ее молодой человек погиб от отравления бытовым газом, а Жене удалось выжить, но она впала в кому.

Выйдя из больницы, героиня осознает, что получила страшный дар. Она может видеть, как умерли другие люди. Вскоре бывший одноклассник Жени, полицейский Макаров – решает привлечь ее к расследованию запутанных преступлений.

Съемки сериала «Сны» уже начались. Главные роли в проекте исполнили Павел Прилучный, Алексей Макаров, Елизавета Моряк, Оскар Кучера, Александр Галибин, Евгений Шириков, Ирина Пегова.

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Топ комментариев

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......

pvabaley

Думаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......

c2h5oh76

да конечно не он, как этот деменционный маразматик, может быть главным врагом? ясно всем здравомыслящим...

Uynachalnica

А кто-то на почте что берет? Свои бы обязанности по доставке корреспонденции выполняли!