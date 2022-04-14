Фотошпионы засняли новый седан Lada Vesta Cross

Первые фотографии обновленного седана Lada Vesta Cross без камуфляжа сделали в Тольятти — до этого внешность автомобиля официально не была представлена.

Несколько фото рестайлингового «приподнятого» седана Lada Vesta опубликовал паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи определили, что это новая машина, по дизайну бамперной группы, решетки радиатора в крупную ячейку и накладок на колесных арках.

Lada Vesta стала самой популярной моделью АвтоВАЗа в 2021 году. За 12 месяцев россияне приобрели 113 698 таких автомобилей.