НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Фотошпионы засняли новый седан Lada Vesta Cross

Источник:
Sibnet.ru
363 0

Первые фотографии обновленного седана Lada Vesta Cross без камуфляжа сделали в Тольятти — до этого внешность автомобиля официально не была представлена.

Несколько фото рестайлингового «приподнятого» седана Lada Vesta опубликовал паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».


Пользователи определили, что это новая машина, по дизайну бамперной группы, решетки радиатора в крупную ячейку и накладок на колесных арках.

Lada Vesta стала самой популярной моделью АвтоВАЗа в 2021 году. За 12 месяцев россияне приобрели 113 698 таких автомобилей.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ увеличит производство в Узбекистане
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
АвтоВАЗ наладит производство спецверсий Lada к лету
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Зеленский назвал единственный выход для Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Турция исключила введение санкций против России
Минобороны рассказало о состоянии крейсера «Москва» после пожара
Курс евро поднялся выше 90 рублей
Импортозамещенный SSJ100 появится в конце 2023 года
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
52
Зеленский назвал единственный выход для Украины
48
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
42
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
38
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»