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Курс евро поднялся выше 90 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль в начале торгов четверга существенно подешевел к основным валютам, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 2,15 рубля, до 81,01 рубля, евро почти на три рубля — до 90,002 рубля.

Одновременно снижаются цены на нефть — июньские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08 процента, до 108,71 доллара за баррель, майские контракты на WTI — на 0,45 процента, до 103,77 доллара.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

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Экономика #Деньги
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