Костюшкин отсудил полмиллиона у Монеточки за песню «Мама, я не зигую»

Фото: © кадр из клипа «Женщина, я не танцую»
Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин получит от певицы Монеточки (Елизавета Гордымова) полмиллиона рублей за нарушение авторских прав в отношении песни «Женщина, я не танцую».
«Суд постановил иск Костюшкина о защите авторских и смежных прав удовлетворить частично и взыскать с Гырдымовой 500 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда и запретить ей исполнять произведение, ставшее предметом спора», — приводит ТАСС заключение Басманного суда Москвы.
Изначально Костюшкин требовал с Монеточки 900 тысяч за то, что певица выступала с песней «Мама, я не зигую», которая стала плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Представитель певицы утверждал, что Монеточка сделала пародию, но это не было плагиатом.
antibacilaИркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".
ОчаковА он прятался разве? Находился под домашним арестом.
-Керя-Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)
Killer1974Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?