Костюшкин отсудил полмиллиона у Монеточки за песню «Мама, я не зигую»

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин получит от певицы Монеточки (Елизавета Гордымова) полмиллиона рублей за нарушение авторских прав в отношении песни «Женщина, я не танцую».

«Суд постановил иск Костюшкина о защите авторских и смежных прав удовлетворить частично и взыскать с Гырдымовой 500 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда и запретить ей исполнять произведение, ставшее предметом спора», — приводит ТАСС заключение Басманного суда Москвы.

Изначально Костюшкин требовал с Монеточки 900 тысяч за то, что певица выступала с песней «Мама, я не зигую», которая стала плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Представитель певицы утверждал, что Монеточка сделала пародию, но это не было плагиатом.