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Костюшкин отсудил полмиллиона у Монеточки за песню «Мама, я не зигую»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Женщина, я не танцую»

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин получит от певицы Монеточки (Елизавета Гордымова) полмиллиона рублей за нарушение авторских прав в отношении песни «Женщина, я не танцую».

«Суд постановил иск Костюшкина о защите авторских и смежных прав удовлетворить частично и взыскать с Гырдымовой 500 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда и запретить ей исполнять произведение, ставшее предметом спора», — приводит ТАСС заключение Басманного суда Москвы.

Изначально Костюшкин требовал с Монеточки 900 тысяч за то, что певица выступала с песней «Мама, я не зигую», которая стала плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Представитель певицы утверждал, что Монеточка сделала пародию, но это не было плагиатом.

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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?