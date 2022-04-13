Приостановлена бесконтактная оплата картами «Мир» через SberPay

Бесконтактная оплата картами «Мир» с помощью SberPay приостановлена с 13 апреля, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Причиной стало «решение технического партнера» платформы, подчеркнул банк. «Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис»,— отмечается в сообщении.

Клиенты смогут продолжать оплачивать онлайн-покупки любыми картами через SberPay. Кроме того, клиенты смогут продолжить пользоваться бесконтактной оплатой через карту «Мир», если подключат карту к сервисам MirPay или SamsungPay.

В апреле Сбербанк попал под полные блокирующие санкции США и Великобритании, которые предусматривают заморозку активов банка и запрет на операции с ним. Ранее в марте платежные системы Visa и MasterCard приостановили свою работу в России.