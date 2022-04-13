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Приостановлена бесконтактная оплата картами «Мир» через SberPay

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бесконтактная оплата картами «Мир» с помощью SberPay приостановлена с 13 апреля, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Причиной стало «решение технического партнера» платформы, подчеркнул банк. «Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис»,— отмечается в сообщении.

Клиенты смогут продолжать оплачивать онлайн-покупки любыми картами через SberPay. Кроме того, клиенты смогут продолжить пользоваться бесконтактной оплатой через карту «Мир», если подключат карту к сервисам MirPay или SamsungPay.

В апреле Сбербанк попал под полные блокирующие санкции США и Великобритании, которые предусматривают заморозку активов банка и запрет на операции с ним. Ранее в марте платежные системы Visa и MasterCard приостановили свою работу в России.

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Топ комментариев

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль

Очаков

Скоро ему этот аппетит испортят.