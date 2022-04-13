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Балагуру и скандалисту Сергею Шнурову исполнилось 49 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Клопс / CC BY-SA 4.0

Музыкант, шоумен и политик Сергей Шнуров 13 апреля исполнилось 49 лет. За годы своего творчества он не раз оказывался в центре скандала, но все-таки сохранил статус народного любимца. За что любят и осуждают артиста?

До музыкальной карьеры Сергей Шнуров работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром. Вскоре его деятельность сменилась на более творческую — он был дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов, промоушн-директором на радиостанции.

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Музыкой он занимался с седьмого класса. Начал с проекта «Алкорепица», это был первый российский хардкор-рэп-проект. Затем был коллектив электронной музыки под названием «Ухо Ван Гога». Но народную славу ленинградец получил с группой «Ленинград», известной лихими песнями с нецензурной лексикой.

Став солидным артистом, Шнуров все чаще становился героем скандалов. Среди самых ярких конфликтов — судебные разбирательство с бывшей солисткой «Ленинграда» Алисой Вокс, ссора с петербургскими чиновниками из-за плохой уборки снега, и многолетняя перепалка с Ксенией Собчак.

Собчак и Шнуров до сих пор обмениваются колкостями в соцсетях, иногда в стихотворной форме. Причин конфликта несколько — развод телеведущей с актером Максимом Витограном, политическая карьера Шнура и другое.

Сейчас Шнуров занимается новым проектом «Зоя», где также поет. У артиста двое детей — 29-летняя дочь Серафима от первого брака с Марией Исмагиловой и 22-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костициной. Всего у Шнуров был женат четыре раза.

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Топ комментариев

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

jeryakob

- подсудимый, вы признаете ,что убили своих мать и отца?-да- ну и кто же вы после этого?-сирота

Очаков

А смысл менять всех хохлов на одного хохла?Лучше поменять всех хохлов на всех...