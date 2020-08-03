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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певица Алиса Вокс, получившая всенародную славу после работы в группе «Ленинград», рассказала о характере Сергея Шнурова и причинах ухода их коллектива.

Вокс попала в «Ленинград», когда в декрет ушла предыдущая солистка группы Юлия Коган. После возвращения Коган, Сергей Шнуров оставил в коллективе обеих девушек. Из-за большого внимания Шнурова к Вокс, Коган закатывала историки, и в итоге лидер группировки расторг с ней творческий союз, рассказала певица в интервью Дане Борисовой.

По словам Вокс, находиться в «Ленинграде» ей самой было нелегко из-за переменчивого характера лидера группы.

Алиса Вокс: 

«(Шнуров), как любой творческий человек, там присутствуют и какие-то истерические проявления, и какие-то нарциссические проявления. <…> Конечно, мне было тяжело, когда сегодня тебя любят, обожают, целуются в десны, а завтра при всей группе на тебя орут ни за что, на пустом месте»

Певица отметила, что несмотря на все недостатки, Сергей Шнуров, безусловно, талантливый человек и в чем-то даже гениальный.

Говоря о конкретной причине ухода из «Ленинграда», Алиса Вокс отметила, что выбирала между собой и служением группе. Сергей Шнуров интерпретировал разрыв с Вокс по-своему.

Сергей Шнуров: 

«По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звёздочек. Придумываю образ, материал, продвигаю. Решаю как подать, чтобы их полюбили. <…> Придуманные мной и сделанные коллективом Героини мифа довольно быстро и наивно начинают сами верить в свою Божественную природу. А с Богинями мы не умеем»

Алиса Вокс была бэк-вокалисткой в группировке «Ленинград» с 2012 по 2016 годы. При ее участии в коллективе были выпущены такие хиты как «Рыба», «Экспонат», «ЗОЖ», «Сумка».

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