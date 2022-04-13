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Байден возложил вину за рост цен в США на Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Резкий рост цен в Соединенных Штатах в марте был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине, заявил президент США Джо Байден.

По его версии, спецоперация России «привела к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире». «Два крупнейших производителя зерна в мире — Китай, то есть Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли», — цитирует ТАСС Байдена.

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин», — сказал глава Белого дома, призвав Конгресс «срочно решить эту проблему» с высокой инфляцией в стране.

К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5% в годовом исполнении. В минувшем феврале этот показатель равнялся 7,9%. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Политика #Мир #Говорят о России #Деньги
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