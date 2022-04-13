Фильм «Любовь и голуби» выйдет в прокат в новом качестве

Фото: © кадр из фильма «Любовь и голуби»

Фильм «Любовь и голуби» 1984 года повторно выйдет в прокат в России 21 апреля, картина будет отреставрирована, сообщается на сайте «Мосфильма».

В кинотеатрах зрители увидят фильм «Любовь и голуби» с улучшенным качеством изображения и звуком. Также фильм дополнят документальным сюжетом «Как создавался шедевр».

В фильме «Любовь и голуби» снимались Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский.

Народная комедия «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова была выпущена в 1984 году. Фильм входит в топ-250 лучших картин на Кинопоиске и имеет высокий рейтинг IMDb: 8.00.