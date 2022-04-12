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ЦБ раскритиковал ремонт авто по ОСАГО подержанными запчастями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк «категорически не поддерживает» предложение разрешить использовать подержанные запчасти при ремонте автомобилей по ОСАГО, соответствующее сообщение распространила пресс-служба регулятора.

«Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы», — отмечается в сообщении.

Эксперты указывают, что при использовании старых запчастей провести качественный ремонт будет невозможно. При этом автомобили с ненадежными деталями могут представлять существенную опасность на дороге, сказано в сообщении.

Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Однако страховщики предложили разрешить использовать при ремонте машин по ОСАГО детали, которые уже были в употреблении. Просьба связана с ростом цен на запчасти, а также с логистическими трудностями.

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