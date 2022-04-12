Путин призвал к ограничению стоимости проезда в транспорте

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен в общественном транспорте, говорится в перечне поручений Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопрос <…> о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении», — говорится в документе

Российское правительство до 15 июля должно предоставить доклад о мерах по сдерживанию стоимости проезда в транспорте.

Путин также поручил кабмину рассмотреть перенос срока вступления в силу требования по обязательному оснащению тахографами городских автобусов. Таким образом, перевозчики смогут перераспределить деньги, зарезервированные для покупки тахографов, на ремонт и содержание транспорта.