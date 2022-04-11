Доллар и евро резко подорожали

Доллар и евро в первые минуты торгов на Московской бирже подорожали на шесть рублей: американская валюта превысила 82 рубля, евро почти достиг 88,8 рубля, свидетельствуют данные площадки.

В конце прошлой недели Центробанк на внеочередном заседании решил снизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 20% до 17%. Регулятор отметил, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодня перестали нарастать.

Центробанк допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценкам экспертов, регулятор может снизить ключевую ставку до 10% в течение полугода, чтобы оживить экономическую активность.

Банк России также отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, а также анонсировал смягчение ограничений на продажу наличной валюты банками — с 18 апреля регулятор возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.

Кроме этого, с 11 апреля россиянам разрешили снимать с валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года, не только доллары, но и евро. На снятие установлен лимит в 10 тысяч долларов или его эквивалента в евро. Сверх лимита разрешается получить средства в рублях.