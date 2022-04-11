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Банк России посвятил Чуйскому тракту серебряную монету

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную Чуйскому тракту, сообщает пресс-служба Банка России.

Протяженность федеральной автомобильной дороги Р256 «Чуйский тракт» от Новосибирска до границы с Монголией около 968 километров.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения памятника «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревьев на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений фрагмента карты и панорамного пейзажа Чуйского тракта.

Чуйский тракт — единственная дорога России, которая вошла в топ-10 списка самых красивых дорог мира по версии National Geographic.

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Экономика #Туризм #Деньги #Новосибирск #Республика Алтай
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