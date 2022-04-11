Турция не пропустит боевые корабли в Черное море

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара привержена правилам Конвенции Монтрё и не пропустит военные корабли в Черное море.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Документ дает право Турции в чрезвычайных ситуациях запрещать или ограничивать проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

«Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море», — приводит ТАСС слова Акара.

Министр обороны Турции также не исключил умысла в появлении в Черном море дрейфующих мин, в том числе в рамках возможного плана оказать давление на Анкару с целью пропуска через Босфор в черноморский бассейн военных кораблей НАТО.

«Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО. Но мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — подчеркнул Акар.