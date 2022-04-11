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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Турция не пропустит боевые корабли в Черное море

Источник:
ТАСС
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Фото: Mark Ahsmann / CC BY-SA 3.0

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара привержена правилам Конвенции Монтрё и не пропустит военные корабли в Черное море.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Документ дает право Турции в чрезвычайных ситуациях запрещать или ограничивать проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

«Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море», — приводит ТАСС слова Акара.

Министр обороны Турции также не исключил умысла в появлении в Черном море дрейфующих мин, в том числе в рамках возможного плана оказать давление на Анкару с целью пропуска через Босфор в черноморский бассейн военных кораблей НАТО.

«Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО. Но мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — подчеркнул Акар.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...