Дилан О'Брайен объяснил отказ от продолжения «Волчонка»

Американский актер Дилан О'Брайен, сыгравший одну из главных ролей в подростковом сериале «Волчонок», объяснил отказ от возвращения к роли Стайлза Стилински в полнометражном продолжении.

Новость о сиквеле шоу появилась осенью прошлого года. Сообщалось, что фильм выйдет в 2022 году и станет ступенькой к другому проекту, над которым создатель сериала Джефф Дэвис.

Предполагается, что фильм даст старт новому сериалу «Волчья Стая» по книгам Эдо Ван Вэлкома. В нем вернутся такие актеры, как Тайлер Поузи, Холлэнд Роден, Шелли Хенниг, Кристал Рид, Джей Ар Борн, Дилан Спрейберри, Колтон Хейнс и другие.

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Поклонники были разочарованы тем, что Дилан О’Брайен и Тайлер Хеклин, сыгравшие в «Волчонке» подростка Стайлза Стилински и оборотня Дерека Хейла соответственно, не вернутся к своим ролям. Несмотря на то, что персонаж О’Брайена был не главным в повествовании, именно его поклонники всегда считали душой и сердцем «Волчонка».

Как рассказал актер в интервью изданию The Hollywood Reporter, когда он узнал про новый проект, собирался в нем участвовать, однако после понял, что это решение идет вразрез с его внутренними чувствами и желаниями.

«Я понял, что делал все это ради других людей, а не для себя, и что не хочу открывать снова эту дверь и в этом нет ничего плохого. Мне следует прислушиваться к своей интуиции и следовать ей. Я решил, что это нормально – оставить все, как есть, и я действительно этого хочу. Все закончилось в прекрасном месте, и я не хочу больше вмешиваться в эту историю», – сказал актер.

Ряд поклонников одобрили его решение остаться за пределами нового проекта. О’Брайен сказал, что ему приятно одобрение частью фанатов принятого им решения. Актер добавил, что персонаж важен для него, как никакая другая роль.

«Приятно слышать, когда кто-то одобряет это решение, потому что я видел краем глаза негатив вокруг своего отказа. Я не хочу портить что-то, что закончилось так хорошо, но это было тяжело, так как мне не все равно. Мне важны фанаты и сериал, я буду предан ему всегда. Никто не смог бы это понять. «Волчонок» стал моей школой, моей первой ролью и значил для меня все», – добавил он.

Несмотря за комментарий, кто-то из поклонников предположил, что Джеффу Дэвису просто не по карману участие Дилана в проекте, поскольку после сериала карьера О’Брайена пошла резко вверх, и сегодня его гонорары значительно выше, чем во времениа работы в «Волчонке».

Сериал «Волчонок» выходил в 2011-2017 годах, за шесть сезонов зрители увидели 100 эпизодов.