«Волчонок» получит неожиданное полнометражное продолжение

Подростковый сериал про оборотней «Волчонок», закончившийся четыре года назад, получит полнометражное продолжение.

Фильм должен выйти на экраны в 2022 году, его создателем выступит шоураннер сериала Джефф Дэвис. Предполагается, что картина станет некой ступенькой к другому проекрту, над которым тот работает – сериалу «Волчья стая», где рассазывается о четырёх подростках, которые столкнулись со сверхъестественным существом.

О грядущей премьере сообщил онлайн-кинотеатр Paramount+, а также официальные аккаунты «Волчонка» в социальных сетях, разместившие тизер с музыкой из заставки к сериалу.

«Мы слышали ваш вой, и мы воем в ответ! Фильм #TeenWolf выйдет на @ParamountPlus в 2022 году», – говорится в подписи к посту. Роликом поделились и многие актеры из каста сериала.

Сериал «Волчонок» выходил в 2011-2017 годах, за шесть сезонов зрители увидели 100 эпизодов. Главные роли исполнили Тайлер Поузи, Дилан О’Брайен, Холланд Роден, Тайлер Хеклин и другие. Как сообщает издание Variety, сейчас ведутся переговоры с актерами оригинального шоу о возвращении в полный метр.

We’ve heard your howls, and we’re howling back! A #TeenWolf MOVIE is coming to @ParamountPlus in 2022. pic.twitter.com/AHH6QvuJOY — TEEN WOLF (@MTVteenwolf) September 24, 2021

«В фильме «Волчонок» ужасающее зло появилось в городе Бейкон Хиллс. Волки снова воют, призывая к возвращению банши, оборотней, адских гончих, кицунэ и всех других оборотней в ночи. Но только такой оборотень, как Скотт МакКолл, который уже не подросток, но все еще альфа, может собрать обоих новых союзников и воссоединить верных друзей, чтобы дать отпор самому могущественному и смертоносному врагу, с которым они когда-либо сталкивались», – сообщает издание.

Поклонники сериала неоднозначно отнеслись к новостям о продолжении. Многие из них опасаются, что Дэвис окончательно испортит характеры полюбившихся многим героев, что он уже начал делать в последних сезонах шоу.