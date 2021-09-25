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«Волчонок» получит неожиданное полнометражное продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Волчонок»

Подростковый сериал про оборотней «Волчонок», закончившийся четыре года назад, получит полнометражное продолжение.

Фильм должен выйти на экраны в 2022 году, его создателем выступит шоураннер сериала Джефф Дэвис. Предполагается, что картина станет некой ступенькой к другому проекрту, над которым тот работает – сериалу «Волчья стая», где рассазывается о четырёх подростках, которые столкнулись со сверхъестественным существом.

О грядущей премьере сообщил онлайн-кинотеатр Paramount+, а также официальные аккаунты «Волчонка» в социальных сетях, разместившие тизер с музыкой из заставки к сериалу.

«Мы слышали ваш вой, и мы воем в ответ! Фильм #TeenWolf выйдет на @ParamountPlus в 2022 году», – говорится в подписи к посту. Роликом поделились и многие актеры из каста сериала.

Сериал «Волчонок» выходил в 2011-2017 годах, за шесть сезонов зрители увидели 100 эпизодов. Главные роли исполнили Тайлер Поузи, Дилан О’Брайен, Холланд Роден, Тайлер Хеклин и другие. Как сообщает издание Variety, сейчас ведутся переговоры с актерами оригинального шоу о возвращении в полный метр.

«В фильме «Волчонок» ужасающее зло появилось в городе Бейкон Хиллс. Волки снова воют, призывая к возвращению банши, оборотней, адских гончих, кицунэ и всех других оборотней в ночи. Но только такой оборотень, как Скотт МакКолл, который уже не подросток, но все еще альфа, может собрать обоих новых союзников и воссоединить верных друзей, чтобы дать отпор самому могущественному и смертоносному врагу, с которым они когда-либо сталкивались», – сообщает издание.

Поклонники сериала неоднозначно отнеслись к новостям о продолжении. Многие из них опасаются, что Дэвис окончательно испортит характеры полюбившихся многим героев, что он уже начал делать в последних сезонах шоу.

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