Банки стали выдавать льготную ипотеку по новым условиям

Российские банки объявили о первых сделках по обновленной программе льготной ипотеки на новостройки. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%.

Изменилась также предельная сумма кредита, который граждане смогут получить по льготной программе. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области лимит составит 12 миллион рублей, а для остальных субъектов РФ — 6 миллионов рублей.

«ВТБ выдал 250 миллионов рублей по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой. Сделки прошли в 13 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Воронеж», — сказали ТАСС в пресс-службе ВТБ. Первую сделку по ставке 11,7% банк провел в Новосибирске.

По этой же ставке — 11,7% — льготную ипотеку начал выдавать и банк «Открытие», сообщили в пресс-службе банка. Там уточнили, что в банк поступило уже около 100 заявок на льготную ипотеки по обновленным условиям.

Льготная ипотека запущена весной 2020 года. Ранее ипотечные кредиты по ней предоставлялись по ставке до 6,5%.