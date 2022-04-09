Центробанк разрешит банкам продавать наличную валюту

Центробанк с 18 апреля разрешит банкам продавать наличную валюту россиянам, однако только ту, которая поступила в кассы кредитных учреждений с 9 апреля. Выдача наличных долларов и евро была ограничена 9 марта.

Новые правила будут действовать по 9 сентября 2022 года, отмечается в сообщении регулятора. Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро при соблюдении общего лимита в 10 тысяч.

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро», — сообщает Центробанк.

Регулятор напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка.