НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Александр Гранков поплатится за любвеобильность на «Холостяке»

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Фото: © кадр из шоу «Холостяк»

Холостякам придется расплачиваться за свои ошибки в новом выпуске реалити-шоу, Александру Гранкову за любвеобильность, а Димашу Адилету за невнимательность, сообщила пресс-служба ТНТ.

В новом выпуске «Холостяка» Димаш Адилет пригласит на свидание девушек, но впервые за всю историю проекта одна из них откажется. Пока герой будет откровенничать на яхте с участницей, другой холостяк Александр Гранков развлечет девушек на вечеринке.

Заработавший репутацию ловеласа Гранков в этот раз обойдется без тет-а-тетов, но продолжит флиртовать со всеми участницами. Это вызовет бурю негодования среди девушек.

Церемония роз будет мрачной, напряженной и непредсказуемой. Некоторые девушки задумают отомстить холостякам за их поведение, демонстративно не дав им розу. 

Новый выпуск «Холостяка» покажут в субботу, 9 апреля, в 23.00 на ТНТ.

Еще по теме
Дети из «Голоса» перепели «Видели ночь» Виктора Цоя
Определились финалисты шоу «Голос. Дети» в команде Басты
Участники «Звезд в Африке 2» продолжили конфликтовать после вылета
Сергей Шнуров стал голосом ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Топ комментариев

GammiPluh

не ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет

GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

anbel13

За три с половиной года все накопления будут "пшик". А кредит брать и ростовщиков кормить - ещё раньше...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...