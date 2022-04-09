Александр Гранков поплатится за любвеобильность на «Холостяке»

Холостякам придется расплачиваться за свои ошибки в новом выпуске реалити-шоу, Александру Гранкову за любвеобильность, а Димашу Адилету за невнимательность, сообщила пресс-служба ТНТ.

В новом выпуске «Холостяка» Димаш Адилет пригласит на свидание девушек, но впервые за всю историю проекта одна из них откажется. Пока герой будет откровенничать на яхте с участницей, другой холостяк Александр Гранков развлечет девушек на вечеринке.

Заработавший репутацию ловеласа Гранков в этот раз обойдется без тет-а-тетов, но продолжит флиртовать со всеми участницами. Это вызовет бурю негодования среди девушек.

Церемония роз будет мрачной, напряженной и непредсказуемой. Некоторые девушки задумают отомстить холостякам за их поведение, демонстративно не дав им розу.

Новый выпуск «Холостяка» покажут в субботу, 9 апреля, в 23.00 на ТНТ.