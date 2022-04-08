Часть стран согласилась оплачивать российский газ в рублях

Часть европейских стран и компаний уже согласились оплачивать российский газ в рублях, часть — изучают вопрос, сообьщил вице-премьер России Александр Новак.

«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», — приводит ТАСС слова Новака.

Вице-премьер выразил уверенность, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.

Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в рублях покупателями из недружественных стран вступил в силу 1 апреля.

Такие покупатели будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для проведения оплаты за поставки газа. Конвертация валюты будет проводиться на российских биржах.