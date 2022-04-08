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Часть стран согласилась оплачивать российский газ в рублях

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Часть европейских стран и компаний уже согласились оплачивать российский газ в рублях, часть — изучают вопрос, сообьщил вице-премьер России Александр Новак.

«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», — приводит ТАСС слова Новака.

Вице-премьер выразил уверенность, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.

Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в рублях покупателями из недружественных стран вступил в силу 1 апреля.

Такие покупатели будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для проведения оплаты за поставки газа. Конвертация валюты будет проводиться на российских биржах.

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Экономика #Недра и ТЭК
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olegsbeglov

актуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.

Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа

Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

GammiPluh

Да у этого шакала на все время находится