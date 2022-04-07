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Моргенштерн намекнул на развод с Диларой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © morgenshtern, vk.com/morgenshtern

Репер Моргенштерн (Алишер Валеев) в новом треке спел о сложностях в отношениях, музыкант намекнул, что семейная жизнь у него не сложилась.

Строчки нового трека Моргенштерна распространили в Сети. «Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — поется в треке.

Поклонники рэпера еще месяц назад заподозрили неладное — с февраля пара перестала публиковать в социальных сетях совместные фотографии.

Учитывая репутацию Моргенштерна, новый трек может быть очередной пиар-компанией. Отношения с его возлюбленной изначально строились на хайпе. Даже свадьбу музыкант превратил в шоу — он организовал торжество в «худших» русских традициях.

Алишер и Дилара начали встречаться в 2017 году. Они расставались из-за активной работы рэпера, также он признавался, что изменял девушке. Через некоторое время молодые люди воссоединились, и Алишер сделал Диларе предложение. Пара оформила отношения в августе 2021 года.

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