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МЧС показало на видео подрыв льда в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты совершили два подрыва в местах возможных образований ледовых заторов на реке Иня в Мошковском районе вблизи садового общества «Рябинка», сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

После этого взрывотехники и другие специалисты отправились в Кочковский район Новосибирской области. С 6 по 9 апреля ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка Кочковского района.

Это может привести к образованию заторов льда и повышению уровня воды до критической отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов Кочковского и Краснозерского районов.

В четверг на реке Карасук планируется провести взрывные работы по ослаблению льда. Также в этом месте развернули дополнительные гидрологические посты, все изменения отслеживаются.

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