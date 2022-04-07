Андрей Макаревич стал отцом в 68 лет

Молодая жена Андрея Макаревича, 37-летняя Эйнат Кляйн родила мальчика 30 марта, роды проходили в Израиле, сообщил музыкант в соцсети «ВКонтакте».

«Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем», — написал Макаревич про новорожденного.

Макаревич попросил не путать имена мамы и ребенка. «Макаревич-младший — тезка одного из братьев Коэнов», — уточнил он.

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Для музыканта это уже четвертый брак, также у лидера «Машины времени» есть трое детей от предыдущих браков. Для Кляйн малыш — первенец.