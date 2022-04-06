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Россиян лишили цифровых книг о Гарри Поттере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Серия романов о Гарри Поттере станет недоступной в электронных каталогах магазинов MyBook и «ЛитРес» с 8 апреля. Снятие с продажи серии романов связано с решением правообладателя.

«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать», — говорится в сообщении MyBook.

Сейчас права на издание серии книг принадлежат издательской группе «Азбука-Аттикус». Отмечается, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.

Ранее сотрудничество с российским издателем приостановил американский «король ужасов» Стивен Кинг — его последняя на данный момент книга, «Билли Саммерс», выйдет в книжных магазинах России 6 апреля.

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