Пилоты Ка-52 впервые в мире катапультировались из вертолета

Уникальный эпизод в боевой практике произошел с военнослужащими 319-го отдельного вертолетного полка. Экипаж майора Романа Кобца и капитана Ивана Болдырева вылетел на прикрытие наземных войск на Донбассе в середине марта.
Огнем с земли Ка-52 был подбит и тогда летчики, впервые в мировой практике, покинули машину при помощи реактивно-катапультной системы. После этого пилоты были спасены эвакуационной группой, передают «Вести: Приморье».
Впервые реактивно-катапультные кресла К-37-800 были установлены на опытный вертолет Ка-50 в конце 80-х годов. Перед катапультированием с помощью пиропатронов отстреливались лопасти несущего винта.
Затем отстреливалась крыша кабины, с помощью буксировочной ракеты выстреливалось кресло пилота. Только после этого раскрывался спасательный парашют. Отмечается, что до сих пор реактивно-катапультные кресла К-37-800 применялись лишь на испытаниях.
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