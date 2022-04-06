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Вышел первый тизер сериала о группе Sex Pistols

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Пистолет», основанный на мемуарах гитариста группы Sex Pistols Стива Джонса, выйдет 31 мая. В Сети появился первый тизер проекта.

В центре сюжета история успеха группы Sex Pistols в середине 70-х годов, когда ее участники стали катализаторами «панк-революции» в Великобритании и повлияли на рост популярности субкультуры панк во всем мире.

«Пистолет» будет состоять из шести эпизодов. Режиссером биографической драмы выступил Дэнни Бойл, известный по фильмам «На игле», «Миллионер из трущоб», сериалу «Траст».

Фронтмен группы Лайдон Джон пытался заблокировать выход картины, потому что ему не понравился его образ в мемуарах, однако проиграл судебный процесс.

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