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Вера Алентова спрогнозировала судьбу сиквела «Москва слезам не верит»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова, сыгравшая роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит, уверена, что продолжение фильма найдет своего зрителя и не исключила возможности снять сиквел советской классики.

По словам Алентовой, есть вероятность, что продолжение фильма все-таки снимут. Но вернуться к главной роли она вряд ли сможет, поскольку современное кино рассчитано на молодых людей и прежний актерский состав останется на втором плане.

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Вера Алентова убеждена — если сиквел снимут, то зрители обязательно будут его смотреть.

«Просто из любопытства. Так же, как смотрели "Иронию судьбы 2". Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — сказала актриса «Киноафише».

«Москва слезам не верит» вышел в 1980 году, став лидером проката в СССР. В 1981 году картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме Алентовой главные роли в картине исполнили Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова.

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