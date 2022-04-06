Вера Алентова спрогнозировала судьбу сиквела «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова, сыгравшая роль Катерины в фильме «Москва
слезам не верит, уверена, что продолжение фильма найдет своего зрителя и не
исключила возможности снять сиквел советской классики.
По словам Алентовой, есть вероятность, что продолжение
фильма все-таки снимут. Но вернуться к главной роли она вряд ли сможет,
поскольку современное кино рассчитано на молодых людей и прежний актерский
состав останется на втором плане.
Вера Алентова убеждена — если сиквел снимут, то зрители
обязательно будут его смотреть.
«Просто из любопытства. Так же, как смотрели "Иронию
судьбы 2". Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают,
смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — сказала
актриса «Киноафише».
«Москва слезам не верит» вышел в 1980 году, став лидером проката в СССР. В 1981 году картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме Алентовой главные роли в картине исполнили Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова.