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Россиянам предложили работающие за границей карты Visa Gold

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

«Коммерческий банк Кыргызстан» запустил программу выдачи россиянам карт Visa, которые работают за границей.

В рамках пилотного проекта оформить карту Visa Gold с поддержкой международных переводов можно в Москве. Карта обойдется в 17500 рублей, при этом 5500 стоит сам выпуск, а 12000 — годовое обслуживание, пишет «Коммерсантъ».

После активации карты деньги на нее можно переводить по номеру телефона через Сбербанк, «Тинькофф» или «Киви». После этого карту можно использовать для любых расчетов или оплат покупок за границей.

Виртуальную карту открывают в течение суток, а пластиковую — за пять дней. На выбор доступны разные валюты расчета — рубли, сомы, доллары или евро. Поскольку счет формально открывается за рубежом, о нем потребуется уведомить налоговую службу.

Международные платежные системы Visa и MasterCard остановили работу в России с 10 марта. Уже выпущенные российскими банками карты продолжают работать, но только внутри страны. Перевыпустить их будет невозможно.

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