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Сестра Ким Чен Ына пригрозила ядерным оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Munhwa Broadcasting Corporation / CC BY 3.0

Ядерные силы страны выполнят свой долг в случае военной конфронтации с Южной Кореей, заявила замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Она отметила, что КНДР не будет наносить удар первой.

«В случае, если Южная Корея выберет военную конфронтацию с нами, нашим ядерным боевым силам неизбежно придется выполнять свой долг»,— говорится в заявлении Ким Ё Чжон, которое опубликовал ЦТАК.

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии отметила, что если Южная Корея не предпримет военные действия против КНДР, то она «не будет рассматриваться как цель нашего нападения».

1 апреля министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил, что ВС республики могут нанести удар по местам пуска ракет и командным объектам в КНДР, если Пхеньян направит ракеты против Сеула. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон в ответ сказал, что в случае превентивного удара КНДР «беспощадно» уничтожит основные цели в Южной Корее.

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Политика #Мир #Оружие
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