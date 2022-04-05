Хирурги Центра Мешалкина прооперировали пациента со сложной анатомией

Специалисты НМИЦ имени академика Мешалкина избавили от нарушения ритма сердца 58-летнего пациента с аномалией развития сердечно-сосудистой системы. В мире было выполнено всего пять подобных вмешательств, сообщает пресс-служба учреждения.

Мужчина страдал нарушением ритма сердца с нерегулярными сокращениями предсердий, которые хаотично передаются на желудочки сердца. Это вызывало такие симптомы, как одышка, ощущение учащенного неправильного сердцебиения, общая слабость и повышенная утомляемость, плохая переносимость физической активности, дискомфорт в грудной клетке в области сердца.

Из-за врожденной аномалии развития сердечно-сосудистой системы – у пациента отсутствовала верхняя полая вена и существовала добавочная левая верхняя полая вена, а межпредсердная перегородка состояла из двух частей – выполнить традиционное вмешательство было нельзя

Единственным способом проникновения в левые отделы сердца стал доступ через главный артериальный сосуд – аорту. Через бедренную артерию хирурги завели катетеры в аорту, затем через аортальный клапан сердца в левое предсердие, где купировали очаги патологической электрической активности. Вмешательство выполнили с помощью роботизированной навигационной системы.