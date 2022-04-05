Сергея Лазарева пристыдили за слабость из‑за спецоперации

Певец Сергей Лазарев на фоне военной спецоперации на Украине отказался заниматься творчеством, за что столкнулся с осуждением.

Телеведущий Андрей Норкин в программе «Место встречи» обсудил поведение некоторых знаменитостей с момента начала спецоперации на Украине. Под раздачу попал Лазарев.

«Я недавно вот что прочитал. Певец Сергей Лазарев признался, что он плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, что, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а Сергей Лазарев не может. Ну ребята, ну вы чего?» — сказал Норкин.

Телеведущий отметил, что по-настоящему великие музыканты творят в любых условиях. Но многие российские звезды на фоне спецоперации наоборот отменили концерты, отложили выпуск песен и в целом поставили творчество на паузу, назвав неуместным «петь» в такой ситуации.