НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сергея Лазарева пристыдили за слабость из‑за спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
194 1
Фото: Albin Olsson / CC BY-SA 4.0

Певец Сергей Лазарев на фоне военной спецоперации на Украине отказался заниматься творчеством, за что столкнулся с осуждением.

Телеведущий Андрей Норкин в программе «Место встречи» обсудил поведение некоторых знаменитостей с момента начала спецоперации на Украине. Под раздачу попал Лазарев.

«Я недавно вот что прочитал. Певец Сергей Лазарев признался, что он плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, что, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а Сергей Лазарев не может. Ну ребята, ну вы чего?» — сказал Норкин.

Телеведущий отметил, что по-настоящему великие музыканты творят в любых условиях. Но многие российские звезды на фоне спецоперации наоборот отменили концерты, отложили выпуск песен и в целом поставили творчество на паузу, назвав неуместным «петь» в такой ситуации.

Еще по теме
Артур Гаспарян предложил судить Гагарину за оскорбление Цоя
Умерла актриса Александра Яковлева
Первых финалистов выберут в детском «Голосе»
Знаменитости показали истинное лицо в Telegram
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Обсуждение (1)
Картина дня
Китай закупит российский газ по сниженным ценам
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Русской культуре предложили исчезнуть
Создана бактерия для синтеза лекарства прямо в организме
Самое обсуждаемое
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
31
Польша готова разместить ядерное оружие США