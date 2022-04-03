Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в два раза

Прогнозный рост цен на авиабилеты на 50% в 2022 году — очень оптимистичный, заявил экс-гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% — это еще очень оптимистичный прогноз», — сказал Калмыков в интервью «Коммерсанту».

По его мнению, сейчас ни у одной авиакомпании не будет смысла летать ниже себестоимости, хотя раньше это делали, чтобы просто отбить лизинг и топливо в условиях бешеной конкуренции и превышения предложения над спросом.

«Сейчас, если поднять цены просто до уровня себестоимости, это уже плюс 30% роста к 2021 году. А еще придется как-то закупать запчасти, стоимость логистики вырастет, поскольку прямые продажи уже невозможны, и придется искать обходные каналы. Поэтому рост цен будет значительный. По многим маршрутам выросло полетное время — это медицинский факт. Больше времени будет требоваться на техобслуживание», — объяснил Калмыков.