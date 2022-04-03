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Вице-премьер Польши выразил готовность разместить ядерное оружие США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mikolaj Filip Formella / CC BY-SA 4.0

Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие, заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский. Кроме того, он призвал США увеличить число американских военнослужащих в Европе на треть.

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы»,— заявил Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Он добавил, что Польша приветствовала бы, если бы американцы увеличили в будущем свое присутствие в Европе с нынешних 100 тысяч военнослужащих до 150 тысяч.

При этом, по его словам, 75 тысяч солдат должны на постоянной основе присутствовать на восточном фланге НАТО, то есть на границах с Россией, а 50 тысяч солдат должны быть дислоцированы в Прибалтике и Польше. Как считает Качиньский, американские военные в наибольшей степени обеспечивают безопасность Польши.

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Политика #Мир #Оружие
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