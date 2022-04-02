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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Чеченский спецназ начал финальный штурм Мариуполя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Чеченские бойцы начали штурм завода в Мариуполе, где скрываются военнослужащие украинских нацбатальонов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, за спиной сотрудников полка «сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике». «Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а, значит, победим», — подчеркнул он.

При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.

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