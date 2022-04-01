Live-версия песни «Апрель» Мари Краймбрери вышла на YouTube

Песня «Апрель» в живом исполнении Мари Краймбрери вышла на YouTube в первый день апреля. Запись была сделана во время концерта певицы.

«Сегодня ехать куда-то так лень, Американо и дым сигарет. Именно так наступает апрель, вот уже несколько лет», — поет Мари Краймбрери.

Песня «Апрель» вышла отдельным синглом в 2020 году. У Краймбрери также есть песни про май и июнь — «My май» и «Прага. Июнь», они тоже вышли в 2020 году.

Мари Краймбрери стала знаменитой после синглов «Золото» и «Amore», которые взорвали чарты в 2018 году. Певица работает с одним из крупнейших лейблом в России Velvet Music.