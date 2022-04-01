Комедийный актер Джим Керри заявил о завершении карьеры, с оговоркой, что согласиться сниматься в кино только по сценарию, написанному ангелами.

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», — сказал Керри в интервью Access Hollywood в четверг, 31 марта.

Джим Керри добавил, что сделал достаточно для кино и сейчас хочет насладиться спокойной и духовной жизнью.

Актеру в этом году исполнилось 60 лет. Среди самых известных фильмов с его участие — «Маска», «Лжец, лжец», «Тупой и еще тупее», «Шоу Трумана», «Брюс Всемогущий», «Роковое число 23», «Всегда говори "Да"», «Пингвины мистера Поппера».