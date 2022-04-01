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Джим Керри согласится играть в кино по написанному ангелами сценарию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: judacoregio / Attribution License

Комедийный актер Джим Керри заявил о завершении карьеры, с оговоркой, что согласиться сниматься в кино только по сценарию, написанному ангелами.

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», — сказал Керри в интервью Access Hollywood в четверг, 31 марта.

Джим Керри добавил, что сделал достаточно для кино и сейчас хочет насладиться спокойной и духовной жизнью.

Актеру в этом году исполнилось 60 лет. Среди самых известных фильмов с его участие — «Маска», «Лжец, лжец», «Тупой и еще тупее», «Шоу Трумана», «Брюс Всемогущий», «Роковое число 23», «Всегда говори "Да"», «Пингвины мистера Поппера».

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лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.

Denis CENTR

Казалось бы, куда падать еще ниже? А нет, можно еще дальше...Какое же безобразное лицемерие.Сам то он,...

number10

Украинских блуждающих мин испугались.