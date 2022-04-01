Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде

Пожар на нефтебазе в Белгороде в пятницу произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте, жертв нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В 5.51 мск поступила информация о пожаре в Белгороде на улица Константина Заслонова, 90, АО «Белгороднефтепродукт». Пожар охватил резервуары с топливом на нефтебазе, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Гладков заявил, что пострадали два работника нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает. Жителей трех близлежащих улиц эвакуируют.