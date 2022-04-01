НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде

Источник:
Sibnet.ru
3770 11
Фото: © соцсети

Пожар на нефтебазе в Белгороде в пятницу произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте, жертв нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В 5.51 мск поступила информация о пожаре в Белгороде на улица Константина Заслонова, 90, АО «Белгороднефтепродукт». Пожар охватил резервуары с топливом на нефтебазе, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Гладков заявил, что пострадали два работника нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает. Жителей трех близлежащих улиц эвакуируют.

Тема: Военная операция на Украине
«Википедию» привлекут к ответственности за фейки
Корабли ВМС США надолго ушли из Черного моря
Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 90-95%
Компания Johnson & Johnson остановила поставки в Россию
смотреть все
Оборона #Конфликты #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
Дети «Голоса»: как выглядят повзрослевшие участники шоу
США назвали главное оружие России на Украине
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
64
Евросоюз отверг требование платить за газ в рублях
43
Россия запретила поставки газа за валюту
27
Курс доллара опустился ниже 88 рублей
27
Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России
25
Саудовская Аравия поквитается с США и поставит на Путина