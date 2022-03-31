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АвтоВАЗ нашел новых поставщиков деталей в Азии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Поставщики электронных компонентов для АвтоВАЗа найдены, это компании из стран Азии, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор в середине марта заявил, что АвтоВАЗ ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии.

«Найдены, но раньше времени называть поставщиков не стоит. Тем более что этот вопрос всегда договорной», — цитирует ТАСС Азарова.

По его словам, пока сотрудники АвтоВАЗа будут находиться в отпуске, компании предстоит найти возможность укрепиться по запасам материалов и комплектующих, чтобы в дальнейшем продолжить работу.

«В первую очередь, вопросы логистики, вопросы импортозамещения. Вы знаете, что наши конструкторы уже работают над тем, чтобы в кратчайший срок найти варианты решения этой задачи, наработки здесь есть», — добавил Азаров.

АвтоВАЗ перенес плановый корпоративный отпуск, который планировался летом, на период с 4 по 24 апреля. Это связано с недопоставками электронных компонентов и с целью недопущения сокращения заработка сотрудников. Также компания сообщила, что с 6 июня перейдет на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов.

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