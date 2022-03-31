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Снежного барса на Алтае сняли обычной видеокамерой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Экологи получили редчайшие видеокадры снежного барса в Кош-Агачском районе Республики Алай во время работы по учету краснокнижного хищника, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

«Подобных кадров в нашей стране не больше десятка, так как снежный барс очень редок, места обитания вида обширны, ирбис идеально маскируется на фоне гор и ведет скрытный образ жизни», – говорится в сообщении.

На видео снежный барс снят со спины, хорошо виден его длинный пушистый хвост. Зверь медленно идет по заснеженному горному склону, замечает человека и оглядывается на оператора, смотрит в упор, но потом спокойно разворачивается и следует дальше. Как отмечают экологи, это обычное поведение ирбиса, которое описывают немногие счастливчики, увидевшие зверя в природе. Снежный барс не боится людей и никогда не нападет на человека, предпочтет затаиться или уйти.

«В тот день днем участники учета наблюдали за группой сибирских горных козлов, на которых охотится ирбис, и заметили, что животные чего-то боятся: стоят на месте и смотрят в одну сторону. Так копытные ведут себя, когда видят хищника: наблюдают, что он будет делать, куда пойдет. Потом инспектор и общественный инспектор осторожно поднялись на гору и в бинокль начали наблюдать за склоном», — рассказал представитель WWF Александр Карнаухов.

На видео хорошо виден рисунок на шкуре снежного барса. Исследователи планируют сравнить полученные кадры с базой данных ирбисов. Возможно, у них получится установить «личность» дикой кошки, поскольку рисунок на шкурах барсов уникален как отпечатки пальцев у человека.

В 2022 году это уже второй случай, когда барс попадает на обычную видеокамеру. В феврале хищника заснял на мобильный телефон инспектор в долине реки Аргут. Ранее на Алтае обычной камерой снежного барса заснял в 2019 году сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков. Также любительские фото снежного барса на телефон и камеру получали природоохранники и местные жители Алтая и Тувы. Таких случаев с 2000-х годов в России насчитывается не более 15.



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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......