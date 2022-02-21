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Редчайшего ирбиса на Алтае засняли на телефон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Гоинспектор в Республике Алтай снял редчайшего снежного барса на простой мобильный телефон. Таких кадров в России – единицы, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

На видео, снятом на обычный мобильный телефон, зверь спокойно проходит по тропе, останавливается и оглядывается на людей, но не пугается и двигается дальше. Кадры госинспектор Арбын Амыев заснял в долине реки Аргут во время экспедиции по учету численности снежного барса.

Обычно снимки этого хищника удается сделать только на фотоловушки, установленные на звериных тропах.

Позже он рассказал, что группа передвигалась на конях и на другом берегу реки Аргут они увидели снежного барса. Арбын сразу схватил телефон и начал снимать, но было так холодно, что видео получилось очень короткое.

«Зверь останавливался, смотрел прямо нас и шел дальше. Видно было, как он пометил камень, мы запомнили это место, но не смогли подобраться сразу и только через два дня установили у камня фотоловушку. Такие места ирбисы посещают часто, надеемся, мы еще увидим этого зверя на кадрах и уже определим, что за особь встретили», — комментирует он.

За четыре года, в течение которых он участвует в экспедициях по изучению ирбиса, снежного барса вживую увидел впервые.

Представитель WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов рассказал, что поведение зверя на видео обычное. В отличие от тигра или леопарда ирбис — зверь миролюбивый, он никогда не будет атаковать человека, обычно прячется за камни, пытается затаится или спокойно уходит. Рисунок и цвет шерсти зверя практически сливаются с окружающим ландшафтом, у снежных барсов фантастический камуфляж.

«Кроме того, ирбисы активны в сумерках. Их фотоловушками-то не так легко заснять, а тут – видео при свете дня. Таких снимков в России удалось получить единицы», — добавил он.

В 2019 году видео снежного барса на камеру также заснял сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков во время учета ирбиса. Он близко подошел к самке, которая спокойно с любопытством наблюдала за человеком, а потом скрылась. Любительские фото снежного барса на телефон и камеру получали природоохранники и местные жители Алтая и Тувы, но видео на мобильный телефон удалось зафиксировать впервые.



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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru