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ФАС предложила запретить привязку цен к доллару

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, запрещающий в России прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам

Ранее стало известно, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. ФАС выступила категорически против такой практику, поскольку она допускает необоснованный рост цен.

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«Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях», — приводит РБК пояснительную записку к законопроекту.

Все уже заключенные договоры, согласно законопроекту, необходимо будет переработать в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Отдельно указано, что положения документа не затрагивают сделки при внешней торговле, но «часть из них власти также хотят перевести в рубли».

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....