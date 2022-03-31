Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, запрещающий в России прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам

Ранее стало известно, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. ФАС выступила категорически против такой практику, поскольку она допускает необоснованный рост цен.

«Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях», — приводит РБК пояснительную записку к законопроекту.

Все уже заключенные договоры, согласно законопроекту, необходимо будет переработать в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Отдельно указано, что положения документа не затрагивают сделки при внешней торговле, но «часть из них власти также хотят перевести в рубли».