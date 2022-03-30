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Омск рухнул на дно экорейтинга «Зеленый патруль»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-центром мэрии города Омска. Фотограф Сафонов Владимир

Омская область заняла последнее место в экорейтинге регионов «Зеленый патруль» по итогам прошедшей зимы. Два Алтая вошли в десятку лидеров.

«В Омске экологические проблемы загрязнения атмосферного воздуха промышленными предприятиями, периодически горящие мусорные свалки, в том числе и в черте города, трансграничное загрязнение реки Иртыш ртутью тянут весь регион «на дно» рейтинга. Особенно остро стоит проблема с атмосферными выбросами предприятий несмотря на то, что в городе реализуется федеральный проект «Чистый воздух», – прокомментировал руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Также зимой здесь наблюдались периоды неблагоприятных метеорологических условий, когда рассеивание загрязнений в атмосферном воздухе почти не происходит.

«В интернете множество кадров черного дыма из труб ТГК-11, когда котлы станции разогреваются мазутом, и это в период НМУ. Другое предприятие, «Омский каучук» не выполнял предписания Росприроднадзора. А выбросы загрязняющих веществ с «Техуглерода» происходят прямо в городской черте Омска», – добавил он.

Из сибирских регионов в число аутсайдеров также вошли Забайкальский край (81 место), Красноярский край (82) и Иркутская область (84). При этом Республика Алтай заняла третье место, а Алтайский край – шестое.

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Жизнь #Гео #Омск #Алтайский край #Республика Алтай #Забайкалье
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