Знаменитости показали истинное лицо в Telegram

Знаменитости массово и активно начали вести телеграм-каналы после блокировки других социальных сетей, но из-за отсутствия там фильтров внешность некоторых звезд смутила подписчиков.

В эпицентре обсуждения оказалась телеведущая Ольга Бузова, которая в других соцсетях использовала фильтры и маски, которые выравнивают кожу и сглаживают морщины.

В Telegram можно записывать видео, но оно не корректирует внешность. Поэтому подписчики Бузовой сразу обратили на это внимание, написав множество негативных комментариев. При этом пользователи мессенджера не оскорбляли внешность артистки, а осуждали ее пристрастие к фотошопу.

В телеграм-каналы очень быстро «постарели» такие знаменитости как Ксения Бородина, Яна Рудковская, Тина Канделаки. Впрочем, многие звезды продолжают публиковать в Telegram обработанные фотографии и видео, избегая «живой» съемки.