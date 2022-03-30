Знаменитости показали истинное лицо в Telegram

Знаменитости массово и активно начали вести телеграм-каналы
после блокировки других социальных сетей, но из-за отсутствия там фильтров
внешность некоторых звезд смутила подписчиков.
В эпицентре обсуждения оказалась телеведущая Ольга Бузова,
которая в других соцсетях использовала фильтры и маски, которые выравнивают
кожу и сглаживают морщины.
В Telegram можно записывать видео, но оно не корректирует
внешность. Поэтому подписчики Бузовой сразу обратили на это внимание, написав
множество негативных комментариев. При этом пользователи мессенджера не
оскорбляли внешность артистки, а осуждали ее пристрастие к фотошопу.
В телеграм-каналы очень быстро «постарели» такие знаменитости как Ксения Бородина, Яна Рудковская, Тина Канделаки. Впрочем, многие звезды продолжают публиковать в Telegram обработанные фотографии и видео, избегая «живой» съемки.
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