Сорт ячменя для пива вывели в Омске в целях импортозамещения

Омские ученые вывели импортозамещающий сорт пивоваренного ячменя, сообщил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.

«Пивоваренный ячмень у нас практически весь импортный. Но мы вывели свой сорт, который именно пивоваренного назначения, и нам пивовары подтвердили, что из него можно варить пиво. Этот сорт близок к зарубежным сортам по качеству», — сказал Чекусов ТАСС.

По данным омского Минсельхоза, в регионе засеивается пивоваренным ячменем около 50 тысяч гектаров. Семенного материала импортной селекции хватит на год-два — за этот срок аграрии смогут перейти на отечественные семена.

Научный центр готов уже со следующего года заключать контракты на поставку семян омского пивоваренного ячменя и наращивать производство семян.