Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» выйдет на ТНТ

Сериал «Проект
"Анна Николаевна"»
вернется на ТНТ с новым сезонов с понедельника, 4 апреля, сообщила пресс-служба
телеканала.
В финале первого сезона полицейский-андроид Анна Королькевич
была уничтожена. Но во втором сезоне героиня возвращается в отдел полиции. «Я человек.
Я прототип того самого андроида, который был у вас в городке», — говорит Анна
Николаевна в трейлере.
По сюжету второго сезона Андрей Пожарский (Антон Филипенко) выживает после двух выстрелов в упор
и вместе со своими коллегами Ляпиным (Федор Лавров), Мокрым (Кузьма Сапрыкин) и
начальником Галузо (Сергей Гармаш) отправляется на повышение в Москву.
Там герои и встречаются
с Королькевич (Зоя Бербер) — реальным прототипом андроида из первого сезона.
Старым новым коллегам придется заново выстраивать рабочие и личные отношения.
В новом сезоне
Пожарского ждет еще и любовный четырехугольник, в который, помимо его жены Насти
(Маруся Климова) и Анны Николаевны, ворвется его дерзкая бывшая (Мария Горбань).
Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» стартует 4 апреля на телеканале ТНТ.
niktbПольша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!
ponhik78Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...
karutoЖдем фото и видео от кадыровцев.
Гаврило ПринципУничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.