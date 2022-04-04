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Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Проект "Анна Николаевна"»

Сериал «Проект "Анна Николаевна"» вернется на ТНТ с новым сезонов с понедельника, 4 апреля, сообщила пресс-служба телеканала.

В финале первого сезона полицейский-андроид Анна Королькевич была уничтожена. Но во втором сезоне героиня возвращается в отдел полиции. «Я человек. Я прототип того самого андроида, который был у вас в городке», — говорит Анна Николаевна в трейлере.

По сюжету второго сезона Андрей Пожарский (Антон Филипенко) выживает после двух выстрелов в упор и вместе со своими коллегами Ляпиным (Федор Лавров), Мокрым (Кузьма Сапрыкин) и начальником Галузо (Сергей Гармаш) отправляется на повышение в Москву.

Там герои и встречаются с Королькевич (Зоя Бербер) — реальным прототипом андроида из первого сезона. Старым новым коллегам придется заново выстраивать рабочие и личные отношения.

В новом сезоне Пожарского ждет еще и любовный четырехугольник, в который, помимо его жены Насти (Маруся Климова) и Анны Николаевны, ворвется его дерзкая бывшая (Мария Горбань).

Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"»  стартует 4 апреля на телеканале ТНТ.

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.