Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» выйдет на ТНТ

Сериал «Проект "Анна Николаевна"» вернется на ТНТ с новым сезонов с понедельника, 4 апреля, сообщила пресс-служба телеканала.

В финале первого сезона полицейский-андроид Анна Королькевич была уничтожена. Но во втором сезоне героиня возвращается в отдел полиции. «Я человек. Я прототип того самого андроида, который был у вас в городке», — говорит Анна Николаевна в трейлере.

По сюжету второго сезона Андрей Пожарский (Антон Филипенко) выживает после двух выстрелов в упор и вместе со своими коллегами Ляпиным (Федор Лавров), Мокрым (Кузьма Сапрыкин) и начальником Галузо (Сергей Гармаш) отправляется на повышение в Москву.

Там герои и встречаются с Королькевич (Зоя Бербер) — реальным прототипом андроида из первого сезона. Старым новым коллегам придется заново выстраивать рабочие и личные отношения.

В новом сезоне Пожарского ждет еще и любовный четырехугольник, в который, помимо его жены Насти (Маруся Климова) и Анны Николаевны, ворвется его дерзкая бывшая (Мария Горбань).

Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» стартует 4 апреля на телеканале ТНТ.