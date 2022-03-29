Экс-депутат Госдумы от Алтая предстанет перед судом

Экс-депутат Госдумы от Республики Алтай Родион Букачаков предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий и подлоге, которые он якобы совершил еще на посту главы Чемальского района в 2015 году.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2015 года обвиняемый, являясь главой Чемальского района Республики Алтай, знал о том, что строительство двух пешеходных мостов через реку Катунь в селах Еланда и Элекмонар-Аюла не завершено. При этом работы выполнялись не по проекту, строительный надзор за ними не проводился, а значит, мосты не могли быть введены в эксплуатацию.

Но он подписал и заверил печатью райадминистрации акты о приемке выполненных работ и другие документы на общую сумму свыше 21 млн рублей, содержащие ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ.

Далее поручил подчиненным оплатить их, организациям из бюджета было перечислено более 21 млн рублей, выделенных на восстановление мостов во время паводка 2014 года. Из-за несоответствия построенных пешеходных мостов проектно-сметной документации они не пригодны для безопасной эксплуатации.

В информации регионального СУСК имя фигуранта не называется, но в указанный период должность главы Чемальского района занимал Родион Букачаков, в предыдущем созыве Государственной Думы РФ он был депутатом от Республики Алтай.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Вину обвиняемый не признал, но уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в прокуратуру для утверждения.