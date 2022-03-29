Эрдоган открыл переговоры России и Украины в Стамбуле

Президент Турции открыл переговоры российской и российской делегаций в Стамбуле, выразив надежду, что этот раунд переговоров приблизит глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Эрдоган заявил, что настала пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат. «Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей», — цитирует НТВ турецкого лидера. Он призвал стороны установить режим прекращения огня

Переговорам предшествовала встреча тет-а-тет руководителя российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского и члена украинской делегации Давида Арахамии.

Перед переговорами с Эрдоганом встретился бизнесмен Роман Абрамович. Ранее в Кремле сообщали, что бизнесмен участвовал в переговорах и на начальном этапе.

Проходящие в Стамбуле переговоры стали первой очной встречей делегаций Москвы и Киева с 7 марта, все это время стороны продолжали вести их по видеосвязи.