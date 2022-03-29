Миронов заявил о ненужности ВОЗ для России

Россия может спокойно выйти из Всемирной организации здравоохранения, вместо этого надо развивать собственную систему, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Уверен, Россия может спокойно выйти из ВОЗ. России такая "глобальная координация" здравоохранения не нужна. Похоже, чиновникам Минздрава проще попросту под копирку переписывать "рекомендации" из ВОЗ», — написал Миронов в телеграм-канале.

По его словам, в России зашкаливают цифры смертности от онкологии, иммунодефицита, сахарного диабета, гепатита, а ВОЗ на этом фоне подсовывает «идеологию самоизоляции и обязательного вакцинирования вместо реформы национальной системы здравоохранения».

Миронов добавил, что на этой неделе фракция внесет в Государственную Думу проект постановления «О рекомендации Правительству РФ приостановить действие «Соглашения о сотрудничестве между Правительством РФ и ВОЗ» до окончания парламентского расследования», так как участие ВОЗ в биолабораториях на территории Украины неясно и может представлять угрозу безопасности государству.

По мнению Миронова, российскому здравоохранению пора самостоятельно начать развивать свою систему, «пока еще остались российские умы и ученые».