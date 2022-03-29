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Миронов заявил о ненужности ВОЗ для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Россия может спокойно выйти из Всемирной организации здравоохранения, вместо этого надо развивать собственную систему, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Уверен, Россия может спокойно выйти из ВОЗ. России такая "глобальная координация" здравоохранения не нужна. Похоже, чиновникам Минздрава проще попросту под копирку переписывать "рекомендации" из ВОЗ», — написал Миронов в телеграм-канале.

По его словам, в России зашкаливают цифры смертности от онкологии, иммунодефицита, сахарного диабета, гепатита, а ВОЗ на этом фоне подсовывает «идеологию самоизоляции и обязательного вакцинирования вместо реформы национальной системы здравоохранения».

Миронов добавил, что на этой неделе фракция внесет в Государственную Думу проект постановления «О рекомендации Правительству РФ приостановить действие «Соглашения о сотрудничестве между Правительством РФ и ВОЗ» до окончания парламентского расследования», так как участие ВОЗ в биолабораториях на территории Украины неясно и может представлять угрозу безопасности государству.

По мнению Миронова, российскому здравоохранению пора самостоятельно начать развивать свою систему, «пока еще остались российские умы и ученые».

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kygear

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winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

Алёна 717832

Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!