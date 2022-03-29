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Российским проектам запретят участвовать в премии «Эмми»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alan Light / CC BY 2.0

Все проекты, созданные российскими компаниями, не смогут участвовать в Международном конкурсе «Эмми» на фоне событий в Украине, сообщил исполнительный комитет Международной академии телевизионных искусств и наук.

«Это следует за ранее объявленной приостановкой членства, а также всех деловых связей с российскими компаниями», — цитирует сообщении организации Deadline.

Под запретом оказались все программы, созданные российскими компаниями или совместно с ними, а также все программы, изначально созданные для принадлежащего России канала, сети или стриминговой платформы.

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По заявлению организации, любая программа, отвечающая названным критериям, не соответствует требованиям и будет отозвана, если была уже отправлена.

Международная премия «Эмми», проводимая в США, считается телевизионным эквивалентом «Оскара».

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